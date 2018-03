Justo Villar cumplió un año sin jugar y no fue inscrito por Nacional en la Copa Sudamericana

El 4 de marzo de 2017, Colo Colo derrotó por 2-0 a Universidad Católica en el Monumental, en lo que sería el último partido de Justo Villar tanto con la camiseta alba como en una cancha de fútbol.



Tras abandonar el Cacique luego de sufrir una lesión en su rodilla derecha, el portero fichó en Nacional de Paraguay, donde no ha disputado ningún partido oficial después de su recuperación.



No obstante, las malas noticias siguen para el guardameta de 40 años, ya que el DT Celso Ayala no lo inscribió en la lista de buena fe para la Copa Sudamericana y en estos momentos es el cuarto arquero del equipo por detrás de Santiago Rojas (21), Juan Espínola (23) y Luis Mancuello (19).



"La Academia" jugará este jueves el partido de vuelta ante Mineros de Guayana por la primera fase de la Sudamericana, donde Rojas será titular en el arco paraguayo y Espínola irá al banco de suplentes.



Justo Villar en su último partido con Colo Colo