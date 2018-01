Justicia aprueba salida alternativa y SQM pagará multa de $2 mil 550 millones

El octavo juzgado de garantía de Santiago acogió el acuerdo entre fiscalía y SQM para una suspensión condicional del procedimiento en su contra, tras formalizar a la personalidad jurídica de la empresa por cohecho al presuntamente haber pagado casi 720 millones de pesos a Pablo Longueira para que este los beneficiara incluyendo a la minera en la invariabilidad tributaria dentro de la ley del royalty minero que se discutió en 2010.

Con un duro enfrentamiento ante el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado intentó frenar esta negociación y fue la abogada Luppy Aguirre quien criticó duramente al Ministerio Público por la señal que esto da a otros imputados y a la opinión Pública.

CU LUPPY AGUIRRE CRITICA FISCALIA ACUERDO SQM

Sin embargo para el fiscal Pablo Gómez estas palabras no fueron más que frases para twitter y la galería, acusando al Consejo de no haber actuado antes pidiendo diligencias y argumentando que con este acuerdo se cumple con la ley y se logra un beneficio al fisco.

CU GOMEZ FRASES PARA TWITTER Y GALERIA ACUERDO SQM

Para fiscalía no había mucha posibilidad de llevar a la empresa a juicio oral, pues no se logró recopilar antecedentes suficientes para demostrar que SQM no cumplió con la normativa de ejecutar un reglamento que detectara delitos de corrupción al interior de la minera, puesto que si lo hay, sin embargo este fue insuficiente. El abogado de la firma Hugo Rivera valoro el acuerdo destacando además el beneficio que tendrá el estado tras el contrato firmado entre la Corfo y SQM para explotar el litio.

CU HUGO RIVERA ACUERDO SQM

De esta forma la justicia autorizó la salida alternativa y dentro de 6 meses SQM tendrá que pagar una multa de 900 millones al fisco y otros mil 650 millones a 4 fundaciones:

- Debra Chile (ayuda a niños con piel de cristal) - Hospital San Juan de Dios de Viña del Mar - Fundación Pequeño Cottolengo de Cerrillos - ONG Toki en Isla de Pascua

Por su parte el Consejo de Defensa del Estado buscará revertir esta decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El octavo juzgado de garantía de Santiago acogió el acuerdo entre fiscalía y SQM para una suspensión condicional del procedimiento en su contra, tras formalizar a la personalidad jurídica de la empresa por cohecho al presuntamente haber pagado casi 720 millones de pesos a Pablo Longueira para que este los beneficiara incluyendo a la minera en la invariabilidad tributaria dentro de la ley del royalty minero que se discutió en 2010.

Con un duro enfrentamiento ante el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado intentó frenar esta negociación y fue la abogada Luppy Aguirre quien criticó duramente al Ministerio Público por la señal que esto da a otros imputados y a la opinión Pública.

CU LUPPY AGUIRRE CRITICA FISCALIA ACUERDO SQM

Sin embargo para el fiscal Pablo Gómez estas palabras no fueron más que frases para twitter y la galería, acusando al Consejo de no haber actuado antes pidiendo diligencias y argumentando que con este acuerdo se cumple con la ley y se logra un beneficio al fisco.

CU GOMEZ FRASES PARA TWITTER Y GALERIA ACUERDO SQM

Para fiscalía no había mucha posibilidad de llevar a la empresa a juicio oral, pues no se logró recopilar antecedentes suficientes para demostrar que SQM no cumplió con la normativa de ejecutar un reglamento que detectara delitos de corrupción al interior de la minera, puesto que si lo hay, sin embargo este fue insuficiente. El abogado de la firma Hugo Rivera valoro el acuerdo destacando además el beneficio que tendrá el estado tras el contrato firmado entre la Corfo y SQM para explotar el litio.

CU HUGO RIVERA ACUERDO SQM

De esta forma la justicia autorizó la salida alternativa y dentro de 6 meses SQM tendrá que pagar una multa de 900 millones al fisco y otros mil 650 millones a 4 fundaciones:

- Debra Chile (ayuda a niños con piel de cristal) - Hospital San Juan de Dios de Viña del Mar - Fundación Pequeño Cottolengo de Cerrillos - ONG Toki en Isla de Pascua

Por su parte el Consejo de Defensa del Estado buscará revertir esta decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El octavo juzgado de garantía de Santiago acogió el acuerdo entre fiscalía y SQM para una suspensión condicional del procedimiento en su contra, tras formalizar a la personalidad jurídica de la empresa por cohecho al presuntamente haber pagado casi 720 millones de pesos a Pablo Longueira para que este los beneficiara incluyendo a la minera en la invariabilidad tributaria dentro de la ley del royalty minero que se discutió en 2010.

Con un duro enfrentamiento ante el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado intentó frenar esta negociación y fue la abogada Luppy Aguirre quien criticó duramente al Ministerio Público por la señal que esto da a otros imputados y a la opinión Pública.

CU LUPPY AGUIRRE CRITICA FISCALIA ACUERDO SQM

Sin embargo para el fiscal Pablo Gómez estas palabras no fueron más que frases para twitter y la galería, acusando al Consejo de no haber actuado antes pidiendo diligencias y argumentando que con este acuerdo se cumple con la ley y se logra un beneficio al fisco.

CU GOMEZ FRASES PARA TWITTER Y GALERIA ACUERDO SQM

Para fiscalía no había mucha posibilidad de llevar a la empresa a juicio oral, pues no se logró recopilar antecedentes suficientes para demostrar que SQM no cumplió con la normativa de ejecutar un reglamento que detectara delitos de corrupción al interior de la minera, puesto que si lo hay, sin embargo este fue insuficiente. El abogado de la firma Hugo Rivera valoro el acuerdo destacando además el beneficio que tendrá el estado tras el contrato firmado entre la Corfo y SQM para explotar el litio.

CU HUGO RIVERA ACUERDO SQM

De esta forma la justicia autorizó la salida alternativa y dentro de 6 meses SQM tendrá que pagar una multa de 900 millones al fisco y otros mil 650 millones a 4 fundaciones:

- Debra Chile (ayuda a niños con piel de cristal) - Hospital San Juan de Dios de Viña del Mar - Fundación Pequeño Cottolengo de Cerrillos - ONG Toki en Isla de Pascua

Por su parte el Consejo de Defensa del Estado buscará revertir esta decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El octavo juzgado de garantía de Santiago acogió el acuerdo entre fiscalía y SQM para una suspensión condicional del procedimiento en su contra, tras formalizar a la personalidad jurídica de la empresa por cohecho al presuntamente haber pagado casi 720 millones de pesos a Pablo Longueira para que este los beneficiara incluyendo a la minera en la invariabilidad tributaria dentro de la ley del royalty minero que se discutió en 2010.

Con un duro enfrentamiento ante el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado intentó frenar esta negociación y fue la abogada Luppy Aguirre quien criticó duramente al Ministerio Público por la señal que esto da a otros imputados y a la opinión Pública.

CU LUPPY AGUIRRE CRITICA FISCALIA ACUERDO SQM

Sin embargo para el fiscal Pablo Gómez estas palabras no fueron más que frases para twitter y la galería, acusando al Consejo de no haber actuado antes pidiendo diligencias y argumentando que con este acuerdo se cumple con la ley y se logra un beneficio al fisco.

CU GOMEZ FRASES PARA TWITTER Y GALERIA ACUERDO SQM

Para fiscalía no había mucha posibilidad de llevar a la empresa a juicio oral, pues no se logró recopilar antecedentes suficientes para demostrar que SQM no cumplió con la normativa de ejecutar un reglamento que detectara delitos de corrupción al interior de la minera, puesto que si lo hay, sin embargo este fue insuficiente. El abogado de la firma Hugo Rivera valoro el acuerdo destacando además el beneficio que tendrá el estado tras el contrato firmado entre la Corfo y SQM para explotar el litio.

CU HUGO RIVERA ACUERDO SQM

De esta forma la justicia autorizó la salida alternativa y dentro de 6 meses SQM tendrá que pagar una multa de 900 millones al fisco y otros mil 650 millones a 4 fundaciones:

- Debra Chile (ayuda a niños con piel de cristal) - Hospital San Juan de Dios de Viña del Mar - Fundación Pequeño Cottolengo de Cerrillos - ONG Toki en Isla de Pascua

Por su parte el Consejo de Defensa del Estado buscará revertir esta decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago.

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago acogió el acuerdo entre Fiscalía y SQM para una suspensión condicional del procedimiento en su contra, tras el eventual perjuicio que le generó la invariabilidad tributaria fijada en la ley del royalty y por la que la personalidad jurídica de la minera no metálica fue formalizada por cohecho.

Con un duro enfrentamiento ante el tribunal, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) intentó frenar esta negociación, asegurando que aceptarla "es la señal de política criminal que está dando el Ministerio Público".

"La empresa SQM paga coimas a políticos para obtener ventajas y cómo soluciona sus problemas, nuevamente pagando", dijo la abogada Luppy Aguirre.

Esto, tras presuntamente haber pagado casi $720 millones al exsenador Pablo Longueira para que los beneficiara incluyéndolos en dicha invariabilidad tributaria.





"Afortunadamente, existe un Poder Judicial y estamos ante él y no ante la justicia de Twitter. Han tirado muchas frases a la galería y pretenden hacer confundir con estrellas las luces de neón. Acá entendemos que es mucho mayor beneficio para el Estado aceptar la suspensión del procedimiento", afirmó el fiscal Pablo Gómez.

El abogado de SQM, Hugo Rivera, por su parte, valoró el acuerdo destacando además el beneficio que tendrá el Fisco tras el contrato firmado entre la Corfo y SQM para explotar el litio.

"Muy conforme, pero la verdad es que la ley es la ley (...) Argumentos extrapenales, la verdad es que en nuestro Derecho no procede (...) Dije que no hay que ser como el dios Jano, hay que tener una conducta coherente. Estos acuerdos son de miles y miles de millones que el Estado va a ganar en los próximos años", afirmó.

De esta forma, la justicia autorizó la salida alternativa y dentro de seis meses SQM tendrá que pagar una multa de 900 millones al Fisco y otros 1.650 millones a cuatro fundaciones:

- Debra Chile (ayuda a niños con piel de cristal)

- Hospital San Juan de Dios de Viña del Mar

- Fundación Pequeño Cottolengo de Cerrillos

- ONG Toki en Isla de Pascua

Por su parte, el Consejo de Defensa del Estado buscará revertir esta decisión en la Corte de Apelaciones de Santiago.