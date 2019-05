Julio Rodríguez reveló la razón de su quiebre con Claudio Bravo

El ex preparador físíco de Claudio Bravo, Julio Rodríguez, habló con Los Tenores de ADN sobre la relación que en la actualidad mantiene con el meta del Manchester City, tras varios rumores que aseguraban que se habrían alejado.

Al respecto, el exgolero sostuvo que "La relación no se ha roto. Yo sigo contactado con Claudio, aunque no tanto como antes. Tenemos una amistad de muchísimos años. Claudio ha sido súper bondadoso conmigo, de hecho cuando estaba en Barcelona él me invitó a ver el partido y estuve con su familia. Tenemos una relación bien cercana (...) aunque de un tiempo a esta parte, han ocurrido algunas cosas por terceras personas que han afectado un poco la cercanía que tengo con Claudio".

En esa línea, añadió que "el año pasado apareció una tercera persona que, seguramente, equivocó el camino. Yo le dije 'sabes qué, si tu me quieres dejar mal con Claudio, la amistad que tenemos de años no se va a romper'. Es una persona de Chile que se metió donde no tenía que meterse".

¿Qué fue específicamente lo que ocurrió con Bravo? "Un día me preguntaron si quería hacer una clínica en Temuco y me escribe Claudio Bravo y me dice 'oye Julito, usted no tiene por qué meterse con mis platas, es un asunto mío'. Tras ello, yo le contesto 'Claudio, qué te pasa, a mi no me interesa tu dinero, lo que yo quiero es que lo hagamos bien'".

"A mi me carga el cahuín y es una de las razones por las que no me gusta vivir en Chile. Esas cosas yo no las acepto (...) Me dolió mucho lo que me dijo Claudio, ya que me trató de egocentrico y más cosas", agregó Rodríguez.

Finalmente, se refirió a la eventual ausencia del golero en la nómina de Reinaldo Rueda para Copa América. "Yo creo que no hay ningún arquero como Claudio en Chile ni en Sudamerica. La selección con Claudio juega de una forma y sin él de otra, y para eso hay que tener un arquero de las características de Bravo".