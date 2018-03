Julio Peralta se baja de la Copa Davis por molestias físicas

Una mala noticia recibió el equipo chileno de tenis de cara a la Copa Davis: Julio Peralta es baja y no estará en la serie ante Argentina en San Juan.



El mejor doblista nacional (30°) no pudo superar una molestia en su espalda, y ya le comunicó a Nicolás Massú que no se presentará para disputar la final de la Zona Americana I.



Tras la baja de Peralta, se espera que el "Vampiro" apueste por Hans Podlipnik y Nicolás Jarry en el dobles ante la Albiceleste.



La serie entre Argentina y Chile está programada para el próximo 6 y 7 de abril en San Juan.