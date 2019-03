Julio Comesaña y la dura crítica a su equipo: 'Tienen miedo de jugar'

No se reservó su opinión. El director técnico del Club Atlético Colón, Julio Comesaña, no evitó la crítica a sus jugadores tras una nueva derrota en la Superliga de Argentina.

El entrenador uruguayo de 70 años, quien tuvo un breve paso por Unión Española en 1996, se sinceró tras la caída 0-2 frente al Club Atlético Talleres.

Comesaña reconoció que sus jugadores "tienen miedo de jugar. Están como cohibidos, esperando un garrotazo. Yo aspiro a que se despierten, a que se valoren".

"Tenemos que reaccionar. El partido no me gustó para nada. A nosotros no nos sobra nada. Miremos las campañas de Colón y es más de lo mismo", agregó el DT.