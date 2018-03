Julio Barroso pone en duda su recuperación para el encuentro ante Bolívar

Colo Colo sigue preparándose para el encuentro frente a Bolívar, puesto que necesita de un triunfo para no complicarse en la Copa Libertadores. Con miras a aquel cotejo, el técnico Pablo Guede pretende contar con Julio Barroso, quien aseveró que está haciendo todo el esfuerzo para no perderse el pleito.



"Todo depende de la condición física. Lo futbolístico no se pierde, el tema es lo físico porque se juega en la altura. Si fuera en Santiago sería más fácil", afirmó.



El almirante complementó declarando que "voy a tratar de meterle con todo, si llego quiero ser un aporte y estar al nivel que requiere el partido, si no a seguir apoyando de afuera que es lo que uno hace cuando no se está".



Con respecto a la preparación, el plantel albo se ha dividido en dos grupos, estando uno de estos en el Monumental mientras que el otro se desplazó hasta la Clínica Meds para trabajar en la cámara hipoxia, para así llegar adaptado al cotejo en La Paz.