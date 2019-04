Julio Barroso: 'nosotros nunca vamos a ir a decirle al técnico cual es la mejor formación'

Colo Colo tendrá un complicado duelo ante O´higgins en el estadio Monumental, en la previa del duelo, según información entregada por el diario La Cuarta, el plantel albo se habría revelado ante Mario Salas por el esquema de juego que ha estado implementando.

El defensor central Julio Barroso se refirió a estos trascendidos manifestando que "no es bueno ni sano poner cosas que no suceden, nunca un jugador va a ir a decirle al técnico cual es el mejor esquema, me parece algo exagerado decir algo que no ocurrió y hay que buscar obviamente los fundamentos necesarios, porque si no nosotros terminamos determinando que es lo mejor para el fin de semana y me parece que es ensuciarnos de una manera que no es buena y no es sana, nosotros buscamos lo mejor pero esta conversación no existió".

Además agregó que, "no pasamos el nivel que tiene Mario de autoridad, de definir qué es lo que él pretende, siempre que hace algo lo planifica como todo entrenador que trata de llevar lo mejor posible cada partido pero nosotros nunca vamos a ir a decirle al técnico cual es la mejor formación".

Con tres o cuatro en el fondo es la variación de esquema que ha tenido Mario Salas, que ha producido una lucha entre los integrantes de la zaga alba, una pelea que Julio Barroso califica de "Linda y muy sana, para los tres, para la competencia, para la exigencia que cada uno trata de tener, claramente los tres queremos jugar pero es linda es sana nos".

Para finalizar sentenció que "yo lo que quiero evitar es que después se predisponga a decir nosotros decimos juguemos con enganche, juguemos con tres delanteros, eso quiero evitar".

Los albos saltaran a la cancha este sábado desde las 15:30 horas ante los rancagüinos en el estadio Monumental.