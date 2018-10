Julio Barroso: "Este año ha sido muy duro, pero quiero seguir en Colo Colo"

El defensor de Colo Colo, Julio Barroso, habló con los Tenores de ADN previo al partido entre los albos y O'Higgins por el Campeonato Nacional, el que resulta clave para el Cacique si es que desea clasificar a alguna copa internacional.

"No tenemos margen de error, por el hecho del compromiso que tenemos de entrar a un torneo internacional. Será difícil ante O'Higgins, están saliendo de abajo y tienen un técnico nuevo, por lo que lo están haciendo mejor, y eso se suma al horario que es complicado al mediodía, pero intentaremos buscar el partido con las mejores armas", indicó.

"Si nos da el margen seguiremos peleando el torneo, aunque es muy difícil, si no se da esa posibilidad logicamente intentaremos clasificar al menos a la Copa Sudamericana".

¿Les pasó la cuenta el desgaste? "No sé si nos pasó la cuenta, pero la realidad nos encuentra lejos de los que pretendíamos. No es fácil claramente y está claro que en el tiempo que me ha tocado estar en Colo Colo, y jugamos dos torneos nos quedamos en el medio, ya que cuando no nos tocó jugar torneos internacional, fuimos campeones. Pero hay otros factores también que hay que corregir, no es sólo poner el desgaste como excusa".

¿Cómo estás viviendo tu momento actual en Colo Colo pese a que no has renovado? "Yo estoy tranquilo, brindé y brindaré lo mejor para el club hasta que me toque finalizar. Estaría intranquilo si supiera que no estoy preparado para esto. Sé que tengo un compromiso y siempre he sido de palabra, pero el club decidirá qué es lo mejor para lo que plantea el próximo año".

¿Quieres seguir en Colo Colo? "Lógico, es un club que he disfrutado mucho, me ha tocado vivir muchas cosas lindas y este es el primer año más más duro que me tocó vivir, pero todo jugador busca siempre revanchas. Estoy dispuesto siempre que nos juntemos con el cluba conversar y evaluar en qué posibilidad de coincidencia estamos para continuar".

¿Conversaste con Marcelo Espina para continuar en Colo Colo? "No, es algo que maneja mi representante. lo único que le pedí, es que al momento que me digan, sea un si o un no. No quiero ponerme a pensar mucho, y es algo que trataré de esperar hasta el momento indicado. Es difícil, pero el club tiene su postura y ellos dirán".

¿Cómo fue la compleja situación con Pablo Guede? "Las adversidades y dificultades del fútbol están en todos lados, con entrenadores, momentos y condición física. A veces tratan de magnificar mis dichos, pero todos saben que soy un tipo que se prepara y siempre está dispuesto a salir a ganar".