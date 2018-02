Julio Barroso confirma que no llegará al debut de Colo Colo en Copa Libertadores

Malas noticias para Colo Colo. El defensor del equipo, Julio Barroso, confirmó este sábado que no llegará al debut de los albos en Copa Libertadores ante Atlético Nacional de Colombia.

El zaguero argentino arrastra una lesión en la zona lumbar desde hace un tiempo y los médicos del club le recomendaron realizarse un tratamiento.

"No llego para el debut, ya que no queda otra. Una vez que se hace el tratamiento hay que tener unos días de reposo y no alcanzo. Es una tristeza porque nos hemos preparados todo y es muy duro", aseguró Barroso.

"No quedaba más que parar, ya que los dolores eran muy agudos para dormir y para estar en pie. Si no paro esto puede seguir y terminar mucho peor, con operación y más tiempo de recuperación", cerró.