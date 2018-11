Julien Bennateau se lanza contra Roger Federer por los "privilegios" que tiene en el circuito

El extenista francés, Julien Bennateau, se lanzó en picada en contra de Roger Federer, criticando la forma de hacer negocios del suizo y los "privilegios" con los que cuenta en algunos torneos.

"Sí ha hecho todo ese dinero fuera de la pista es porque ahí hace un increíble trabajo. En Basilea está una hora y media en la pista para su partido. Pero después está 2-3 horas con los patrocinadores y otra gente", comenzó diciendo el galo en entrevista con radio Montecarlo.

En esa línea, el francés cargó contra los organismos responsables del tenis por el excesivo protagonismo que le dan a la Laver Cup, pese a que no es una competición oficial y que suele contar con el suizo como uno de sus principales protagonistas.

"Es por eso que encuentro a los organismos del tenis muy débiles. Con todo lo que es Federer vale, pero su torneo, la Laver Cup, es una exhibición, no tiene legitimidad. Las elecciones no se hacen por criterios deportivos. No hay puntos ATP, es puramente económico. Porque le da 750.000 dólares a Nick Kyrgios por ir y jugar partidos que no cuentan y los tíos dicen 'Vale esas son las tarifas para la Laver Cup".

El galo, además criticó la relación de Craig Tiley, director del Abierto de Australia, con la organización de la Laver Cup, y sospecha la posibilidad de que Federer se viera siempre beneficiado en el torneo oceánico.

"Es el director del Open de Australia y a este hombre le paga el agente de Roger Federer para la Laver Cup. En los últimos dos Open de Australia Federer jugó 14 partidos porque fue campeón. Y jugó 12 o 13 de sus 14 partidos en el turno de noche. En el mismo día Federer jugó con Struff y Djokovic jugó contra Monfils. Sobre el papel cualquier director de torneo podría el Djokovic-Monfils en la sesión nocturna ¿no? Pues no. Jugaron a las 14:30 hora local a 104 grados Fahrenheit (40ºC). Y el Federer-Struff se jugó de noche", cerró Bennateau.