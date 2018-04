Jugadores de la sub 17 reciben clases de educación sexual para combatir la explotación de menores

Tras las graves denuncias por corrupción de menores en los clubes de Argentina, la duda en torno a cómo evitan esta problemática en Chile no se hizo esperar, puesto que no es un tema en el que los menores nacionales estén ajenos.



Para poder enfrentar este tema, el entrenador de la selección sub 17, Hernán Caputto, conversó con ADN Deportes, en donde detalló que dentro de los programas especiales de formación se cuentan las clases de educación sexual.



"Hace un año más o menos estamos con eso. Ha sido muy beneficioso y seguiremos por ese camino. Tenemos una responsabilidad muy grandes con los jóvenes, ojalá fueran futuras promesas del fútbol chileno, pero somos responsables de su evolución tanto como persona como jugador de fútbol", indicó.



Caputto apuntó a que no se puede estar ajenos a la lucha contra la corrupción de menores, por lo que ellos como formadores tienen una labor importante en los chicos.



"No debemos olvidarnos que estos jóvenes que uno conduce son niños, que están en crecimiento y nosotros somos parte de eso, por lo que debemos valorarlos como personas. A veces ellos no tienen a una persona que esté encima de ellos, que le pregunten cómo están, cómo se sienten y que se tomen el tiempo para conversar y educarlos", afirmó.