Jugador que sufrió la misma patología que Astori: "Es un milagro que yo esté vivo"

Previo a la muerte de Davide Astori en Italia, en Argentina ocurrió un hecho similar en el Torneo Federal C, donde un futbolista se salvó de milagro.



Luciano Ceccato, jugador de Nueva Alianza, sufrió dos paros cardiorrespiratorios en una cancha y solo la intervención del médico del equipo rival pudo salvarlo mientras estuvo clínicamente muerto.

"Me hicieron todos los estudios correspondientes en el hospital, donde estuve 18 días internado. Imagínate la cantidad de exámenes que me hicieron y no pudieron encontrar una causa, un por qué", relató el trasandino de 33 años.



El volante reveló que desde ahora ocupa de por vida un CDI (Cardio Desfribilador Implantado) bajo el pectoral. "Lo que hace es que si tengo una arritmia o un paro, como lo tuve en la cancha, esto me lo detecta y me da un choque eléctrico que hace que el corazón vuelva a su ritmo normal", agregó en conversación con El Mercurio.

Al enterarse de la muerte de Astori, Ceccato señaló: "No lo podía creer. Me tocó muy de cerca, porque le hicieron la autopsia y sufrió prácticamente lo mismo que yo. Tuve muerte súbita y él también. La suerte es que a mí me agarró en una cancha de fútbol y a él durmiendo. Son esas cosas del destino que no tienen una explicación".

Por último, atribuyó la atención médica del doctor Héctor Figueroa como el responsable de que esté con vida. "Si no me reanima, no estaría con vida. Él es muy creyente y se lo atribuye a Dios. Tuve la suerte que la ambulancia llegó en ocho minutos. Se dio todo perfecto para que me salvara. Por eso me considero un afortunado".