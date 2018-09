Jugador del Zurich quiso celebrar con la hinchada tras un gol y se terminó cayendo a un foso

El FC Zurich derrotó al AEK Larnaca 1 a 0 con gol de Benjamin Kololli, jugador que pasó un tremendo susto cuando quiso festejar junto a su hinchada, ya que se olvidó completamente que había un foso de agua que separaba las graderías con el terreno de juego.

Tras anotar el tanto desde los 12 pasos, el jugador corrió en busca de sus aficionados y terminó cayendo al foso, generando la inmediata preocupación de sus compañeros, quienes llegaron al lugar y se miraban unos a otros para tratar de explicarse lo que había sucedido.

Pero para fortuna de Kololli, logró salir del lugar con la ayuda de parte del plantel y sólo sufrió rasguños, por lo que pudo seguir disputando el cotejo con absoluta normalidad.

Don’t think Benjamin Kololli realised how deep the drop was.. #FCZuerich #AEKFCZ#UEL 👀😂 pic.twitter.com/aw5DxVFxlV