Jugador de los Bucks de Milwaukee logró tocar el aro y el suelo al mismo tiempo

Una particular jugada se vivió en el partido entre los Bucks de Milwaukee y los Raptors de Toronto por los playoffs de la NBA en la capital canadiense, en donde Giannis Antetokounmpo, jugador del equipo visitante logró encestar de una forma que impresionó a todos.

Gracias a su corpulenta estatura de 2 metros y 11 centímetros, el atleta proveniente de Grecia anotó dos puntos encestando el balón entre el arco mientras tocaba el suelo con uno de sus pies.

Este momento fue capturado por las redes sociales, quienes no han parado de comentar esta extraña pero válida jugada. No por nada se le apoda a Antetokounmpo como "The greek freak".