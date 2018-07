Leonard Fournette, promesa del fútbol americano, se hizo famoso en las últimas horas entre los hinchas colocolinos.



El back running de los Jacksonville Jaguars apareció en el entrenamiento de su equipo con un polerón del Cacique, imagen que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

Jaguars RB Leonard Fournette hopes to better his rookie season. pic.twitter.com/PgyuWkKVPh