Jugador colombiano sufre por lesión que le produjo Francisco Silva

El delantero colombiano, Jackson Martínez, ha tenido que arrastrar desde hace un tiempo una lesión a su tobillo que le ha impedido seguir desarrollando su carrera futbolística, como lo estaba haciendo antes de la compleja contusión.

Llamativamente, su problema al tobillo derecho se originó en un choque que tuvo el ex delantero del Atlético de Madrid, con Francisco Gato "Silva" el 12 de noviembre del 2015, en un duelo válido por las clasificatorias al mundial de Rusia, donde cafetaleros y chilenos igualaron 1-1.

Ese día Martínez fue diagnosticado con un esguince de cuello de tobillo, que le provocó no brillar en el cuadro "colchonero". En 2016 el Guangzhou Evergrande, de la Super liga de China lo compró por un millonario contrato, pero el colombiano siguió sufriendo con su tobillo que debió ser operado, quedando fuera de actividad por año y medio.

"Este calvario no me deja dormir. Cada entrenamiento, cada vez que me meto en la cama para dormir. Casi todas las noches, alrededor de las 3 o 4 de la madrugada como si fuera un reloj, me despierto debido a las molestias en el pie. Después de unos minutos se pasa y me vuelvo a dormir. Lo más fácil sería dejarlo, es una lucha diaria", manifestó en entrevista exclusiva al diario Record de Portugal.

El atacante de 32 años milita actualmente en el Portimonense de la liga portuguesa dónde ya suma 4 goles en 10 partidos y espera dejar atrás esta complicada lesión.

Además agregó que "Entrenarme tampoco es fácil, no puedo hacerlo dos o tres días seguidos. Me gustaría trabajar con normalidad todos los días pero los médicos y el fisioterapeuta me dijeron que eso era imposible. Sigo un programa específico"