Juez de línea le pasó sus botines a niño de 13 años que no tenía calzado para ingresar a jugar

Este fin de semana la Liga Infantil de Moreno, en Buenos Aires, fue testigo de un emotivo gesto luego que un jugador al que le faltaba su calzado recibió los botines del juez de línea para poder ingresar al campo de juego.

El hecho ocurrió cuando el equipo de Chaqueños se enfrentaba a Austral en su categoría 2005. En un momento el técnico de Chaqueños le indicó al joven Lautaro que esperaba en la banca que ingrese a jugar, pero el niño de 13 años le dijo que no tenía botines.

El juez asistente del partido, Sebastián Álvarez, escuchó al joven y "ahí nomás le pregunte cuanto calzaba y le di los míos", aseguró a la Radio Cumbre de Neuquén.

Álvarez ayudó a dirigir todo el partido corriendo solo con calcetines: "Seguí trabajando en medias. Eso es todo, no pensé que iba a ser tan grande la repercusión" comentó ante la rápida viralización en redes sociales del emotivo gesto.

Tras asegurar a la radio trasandina que no conocía de antes al niño, comentó respecto a las personas que criticaban el hecho que "es un chico de 13 años, el pibe no va a venir a decirte que no tiene botines, a veces tienen vergüenza, acá no hay culpas del técnico o de los dirigentes".