Juan Tagle y los desafíos para la UC: "Hay que trabajar con el plantel para el próximo año"

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, se refirió a la campaña de Universidad Católica, la cual se coronó con la obtención de la estrella 13.



Acerca de lo hecho, el mandamás dijo que "el partido de hoy es una muestra de lo que se hace todo el año, de mucho trabajo".



En cuanto a lo que se viene, Tagle adelantó que "hay que trabajar con el plantel para el próximo año, muchos respondieron de gran manera, a pesar de no jugar mucho".



"Los jugadores jóvenes también respondieron, no tenemos una figura en particular y es el sello de la UC: jugar con jóvenes y lo cumplió a cabalidad. Nos vamos orgullosos", cerró.