Juan Tagle y el momento de la UC: "No supimos manejarnos en el éxito del 2016"

El presidente de Cruzados, Juan Tagle, conversó con los medios de comunicación en San Carlos y realizó una autocrítica por la campaña de Universidad Católica durante la presente temporada.



Respecto a la derrota ante San Luis: "Merecimos un mejor resultado, pero el fútbol es así. Quedan cuatro partidos fundamentales y el equipo tiene muy claro que para nosotros son muy importantes las copas internacionales. Sería una tremenda derrota no lograr ese objetivo".



El mandamás de la UC no ocultó su preocupación por la falta de gol y aseguró que "estamos con un problema grave de concreción y al final es lo que cuenta. Se entiende la frustración, no es grato vivir algo así", dijo respecto al enojo de los hinchas.



Además, hizo una evaluación de la temporada: "Ha sido un año ingrato. Es un año para evaluar y sacar conclusiones para el 2018. Se ve muy difícil el tema de los torneos internacionales. En lo deportivo es negativo. No hay un solo responsable, son todos los estamentos que se tendrán que evaluar".



Por último, le puso el pecho a las balas y aseguró que todos los trabajadores del club son responsables de este momento. "No es normal que un equipo como la UC esté en esa posición de la tabla. No es el primer equipo grande ni el último que le pasa. No supimos manejarnos en el éxito el 2016 y eso alcanza a dirigentes, cuerpos técnico y jugadores".