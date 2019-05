Juan Tagle tras eliminación en Sudamericana: 'Queremos enfocarnos con todo por el bicampeonato'

Juan Tagle analizó la eliminación de Universidad Católica en Copa Sudamericana pese a haber vencido a Independiente del Valle.

El presidente de Cruzados, en conversación con ADN Deportes, confesó que pese a despedirse del plano internacional, valora la intensidad del equipo. "El equipo buscó y eso deja tranquilidad para lo que resta de todo el año. El objetivo es el bicampeonato".

Sobre el análisis del fútbol chileno en el plano internacional, Tagle aseguró que están conscientes del mal momento que atraviesan. "Sin duda fallamos, no tengo el diagnostico pero estoy dispuesto a hacer esa evaluación en frio. Creo que es una instancia para discutir a nivel de futbol chileno, porque no creo que seamos menos que la liga ecuatoriana. Hay muchas teorías".

Tras el llamado a paro del fútbol chileno por el Sifup, el directivo confesó que esperan que no se suspenda la fecha restante de la primera división. "La verdad es que me enteré antes del partido. Al menos nos gustaría que se terminara la primera fase de la Primera A. Sería injusto para los cuatro clubes que tienen sus partidos pendientes. Pero el paro me parece absolutamente desproporcionado".

Acerca de la continuidad de Matías Dituro y Edson Puch, Tagle aseguró que le encantaría retener a ambos. "Yo espero que sigan. Mi intención es que siga el mismo plantel. Han llegado intereses de algunos jugadores. Queremos enfocarnos con todo por el bicampeonato".

El próximo desafío de los cruzados será con Unión Española por la fecha pendiente, que se disputará el domingo a las 17:30 horas, en caso que el duelo no sea suspendido por el paro convocado por el Sifup.