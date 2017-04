Juan Tagle pone en duda la renovación de Ricardo Noir

Tras la derrota ante Audax Italiano, el presidente de Cruzados, Juan Tagle, admitió que el plantel se enfocará en la escena internacional y dejará en segundo plano el Clausura.

Tras la junta de accionistas, el timonel de la concesionaria reconoció que "teníamos dos objetivos, el tricampeonato y pasar de fase".

"El primero, el tricampeonato, está lejos del alcance, creo que es momento de definir foco. Queremos jugar siempre con lo mejor y ganar todos los partidos, pero habrá un foco en Copa Libertadores", añadió.





Además, Tagle se refirió a la renovación de Ricardo Noir y precisó que "mantener un plantel con jugadores campeones es un esfuerzo".

"No veo a Católica pagando 1,5 millones de dólares por comprar un jugador como Ricardo, no estaría dentro de nuestro plan estratégico hacer esa inversión por un jugador que no es un proyecto de largo plazo", indicó.





Finalmente, el dirigente planteó algunos detalles del proyecto que busca extender las instalaciones del estadio San Carlos de Apoquindo.

Tagle sostuvo que desde Cruzados SADP crearán un modelo de negocio para crear un recinto tipo "Arena".

La idea es que el recinto "no solo reciba partidos de fútbol, sino otro tipo de espectáculos. Después hay que convencer a todos en la comunidad para que no tenga oposición".