Juan Tagle asegura que el gran ídolo de Católica es Gary Medel

El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, habló largo y tendido con Las Últimas Noticias sobre la estampa de "cuicos" que por años hatenido el cuadro cruzado dentro del país, queriendo ahondar más profundamente en este tema.

Consultado sobre si Católica se ha ido sacando la chapa de cuico, indicó que "eso para mí es fundamental. Por su origen y su historia, y por la foto actual de su hinchada, Católica es un equipo transversal".

¿No es cuico el club entonces? "Hay cuicos, sí, muchos, pero también gente que no es cuica y mucho y más, y todos son bienvenidos. Veo mucho las redes sociales y hay gente de todas las posiciones políticas. Nuestro objetivo es que todos se sientan tan identificados con esta pasión común, luchamos contra fuerzas que buscan ponernos etiquetas, como segundones. la mejor manera de sacarlo fue siendo campeón, bicampeones y sin enganchar. Entonces: next", sostuvo el timonel de la Franja.

¿Qué es ser cuico? "Quien pertenece al segmento social alto, pero le cuesta relacionarse con los otros. Yo no me considero cuico, me relaciono bien con toda la gente, no tengo esa cosamedia endogámica de la cultura más cuica", indicó.

En esa línea, Tagle agregó: "En nuestro plan estratégico como club me interesa mostrar mucho más la cara transversal de la UC, porque es la única

manera de que el club crezca y tener más hinchas. Hay que abordar todos los públicos.

¿El gran ídolo que tiene Católica es Gary Medel? "Claro. Y en las generaciones más jóvenes es el Nico Castillo. Debemos mostrar lo que tenemos, no es inventar. Queremos ser el club que tenga nayor diversidad".