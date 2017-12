Juan Silva y su penal ante Melipilla: "Sabía que no se podía hacer una finta"

Juan Silva, protagonista del polémico penal en la definición entre Vallenar y Melipilla, rompió el silencio tras la no presentación de su equipo a la repetición de la tanda y señaló que sí sabía que su remate iba contra el reglamento.



"Estaba consciente de que no se podía hacer una finta. En la semana, pateé un penal similar en la práctica y un compañero me dijo que no se podía. De reojo vi que el arquero se adelantó y por eso hice esa finta", dijo en conversación con La Tercera.



No obstante, señala que "cuando Gamboa me hace repetir, me dice que es porque se adelantó Bravo. En ningún momento pensé en hacer una trampa o en sacar ventaja. La imagen que tuve fue que Bravo se adelantó. Por eso cambié el disparo".



Además, reveló que Eduardo Gamboa sabía correctamente el uso del reglamento, pero que repitió la acción por la maniobra del arquero de Melipilla.



"Yo le pregunté por qué lo tenía que repetir (a Gamboa) y me dijo que Bravo se adelantó y que lo que yo hice no se podía hacer. El informe inicial es porque Bravo se adelanta. No sé por qué cambió. Si se tratara de repetir todos los cobros, qué sería del fútbol chileno", agregó.



Por último, justificó la no presentación de Vallenar en La Serena y aseguró que ya había terminado contrato con el club.