Juan Román Riquelme salió al paso de las críticas de Tévez y Maradona

Carlos Tévez salió hace algunos días a criticar a Juan Román Riquelme, máximo ídolo de Boca Juniors. El "Apache" rompió el silencio desde China y aseguró que el exenganche no le hace bien al cuadro xeneize con sus declaraciones.



Román no quiso polemizar y al ser consultado por Tévez, señaló: "Lo conozco de chiquito y es un buen chico. Yo no fui compañero de él, lo tuve muy poquito tiempo".



Sin embargo, su tono de voz cambió al ser consultado por Diego Maradona, con quien mantiene una disputa desde hace años y lo trató de "pechofrío" hace algunos días. "No escuché nada. No me interesa lo que diga, cambio de canal y mis amigos saben que no me pueden contar nada, así que no me interesa", detalló JR.