Juan Pablo Gómez en la previa del duelo frente a Colo Colo: 'Estamos en un muy buen momento'

Juan Pablo Gómez suma dos temporadas defendiendo la camiseta de Unión Española y este domingo podría ser titular en el duelo frente a Colo Colo.

El jugador del elenco hispano aseguró en conversación con ADN Deportes que la pretemporada han podido tener mayor conocimiento de los nuevos jugadores. "Hemos hecho una pretemporada muy buena. Hemos tenido muchísimos partidos para que nuevos jugadores puedan adaptarse rápido. Estamos en un buen momento para empezar".

Sobre la turbulenta salida de Martín Palermo, el lateral del cuadro de Unión Española aseguró que todo ya quedó en el pasado. "Ha pasado un tiempo prudente. Todo eso se quedó totalmente en el pasado, lo mismo que la campaña del año anterior. Hay muchos compañeroEs nuevos".

Los hispanos se medirán ante Colo Colo y Gómez elogió el plantel de los albos. "Son jugadores de jerarquía, los pueden suplir de buena manera. Ya saben perfectamente a quien enfrentan".

Sobre la posibilidad de este año jugar en Copa Sudamericana, el objetivo para el lateral es poder avanzar de ronda. "No me gusta adelantarme tanto, queda muchísimo. Por ahora no me lo voy a jugar, eso sí estamos muy motivados en pasar de ronda en la Copa Sudamericana".

Los hispanos se medirán ante Colo Colo el día domingo a las 19:00 horas por la primera fecha del torneo nacional.