Juan Manuel Lillo: 'Es para sentirse orgulloso todo lo que hizo la selección chilena'

Juan Manuel Lillo, exayudante de Jorge Sampaoli en la selección chilena y exentrenador del Vissel Kobe analizó el presente de la Roja y su próximo desafío en Copa América.

El español conversó junto a Los Tenores y aseguró que Japón vendrá con un equipo muy consolidado futbolísticamente. "Ellos tienen una particularidad tanto culturas como futbolística, que tienen un patrón futbolístico. Evidentemente no van con sus titulares. Pero los alternativos que llevan van con la misma esencia. Tienen un fútbol muy propio. Trabajan con pocos toques y una precisión altísima".

Sobre Takefusa Kubo, nuevo jugador el Real Madrid, el entrenador aseguró que es un gran proyecto. "Es llevado a la máxima. Lo hace ser más creativo que el resto. Pero el chico ayuda mucho a que su equipo vaya líder. Es capaz de desarrollar jugadas que yo quiero ver con el tiempo si las desarrolla en juego. Pero desarrollando jugadas, cuidado que este chico hace mucho daño".

Pensando en qué selección es favorita para la Copa América, Lillo aseguró que Brasil y Argentina son candidatas fijas. "Brasil jugando en su casa y Argentina con Messi. Con esos dos, ya está. Cualquiera otra que consigue salir campeón para mi tiene un mérito terrible, como lo tuvo Chile. Para mi tiene mucho valor".

Sobre el proyecto de recambio que está atravesando el fútbol chileno, el extécnico de Atlético Nacional valoró a los referentes actuales que siguen defendiendo la camiseta de la selección. "Son tan buenos que se lo han puesto complejo a los recambios. (Haciendo referencia a España) Ahora también nos costará mucho hacer relevos. Yo creo que en Chile también va a pasar eso. Valoren a todos aquellos Es fácil caer en la tentación de decir que mal estamos haciendo las cosas. Pero es porque hay que reconocer el nivel elevado de esos futbolistas. Los que vengan deben seguir formándose igual y cuando aparezcan con una edad más madura tendrán la posibilidad de reemplazar a esos muchachos".

En todo caso, Lillo descartó cualquier quiebre durante su paso por la selección chilena (2015-2016). "Yo no vi nada que hiciera pensar que pasaba algo raro. Yo puedo obviar, pero mentir no. No percibí nada. Es más, gente que se respalda dentro de la cancha así y defiende los colores de su país en esa manera, no vi en muchos lados. Ustedes estaban muy orgullosos de la selección chilena".

Por su relación con Jorge Sampaoli, Lillo lo llenó de elogios y entregó detalles de distintos clubes que se mostraron interesados en contar con él. "Tras salir de Chile, tuvimos una reunión con Chelsea, después con la Lazio y acabamos en Sevilla. Cuando llegó la selección nacional, era un plano más local y no calzaba ahí. Yo estoy muy agradecido de Jorge y sigo manteniendo contacto con él".

Juan Manuel Lillo llegó a trabajar con la selección chilena durante septiembre del 2015 tras la primera obtención de la primera Copa América para la “Roja”.