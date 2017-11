Juan Cuevas: "Colo Colo es favorito y siempre tiene que pelear el título"

El gran partido de la fecha del Transición, tras dos semanas de para, lo jugarán el domingo en Viña del Mar Everton y Colo Colo.

Juan Cuevas, figura de los "Ruleteros", analizó con Los Tenores el compromiso. "Creo que estamos bien, hemos tenido tiempo para prepararnos y mejorar los errores que cometimos. Sabemos que es un partido clave para poder ganar el título", indicó.

Respecto a quién tiene la presión en Sausalito, el argentino-mexicano señaló que "tenemos que ser inteligentes porque jugaremos ante un equipo grande y con jugadores importantes. No podemos cometer errores si queremos ganarle a Colo Colo. Ellos son los favoritos para este partido, tienen que ganar y pelear el campeonato".

Bajo esa misma línea, el zurdo expresó que "deberemos ser pacientes porque será un partido duro, pero no podemos dejar de lado nuestro juego. Intentamos tener la pelota y desequilibrar con nuestra velocidad, tenemos que estar bien armados y sólidos".

Sobre el descanso que hubo por la Fecha FIFA y las elecciones, el ariete apuntó que "la espera ha sido muy larga, pero no dependía de nosotros. Lo importante es que entrenamos fuerte desde lo físico y tuvimos una buena preparación futbolística, los amistosos sirvieron para no perder ritmo".

Por último, el ex Toluca tuvo palabras para su rendimiento y el de sus compañeros. "Desde que empezó el torneo he venido jugando por derecha, me he sentido cómodo y me acomoda jugar por cualquiera de los dos costados. Hemos estado bastante bien como equipo", concluyó.