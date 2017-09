Juan Cristóbal Guarello entregó las claves de por qué perdió Chile con Paraguay

La derrota de Chile ante Paraguay caló hondo. Pese a seguir en zona de clasificación, la Roja dejó en duda su presencia para el Mundial de Rusia.

Tras el compromiso, Juan Cristóbal Guarello analizó lo sucedido en la cancha del Monumental. "Paraguay no hizo nada del otro mundo, ganó ayudado por un horrible nivel de la selección. Perdiendo el martes te quedas fuera del Mundial, la motivación en Bolivia tiene que ser distinta", comentó.

En esa misma línea, el tenor señaló que "Chile perdió 25 minutos y el autogol fue un golpe psicológico brutal. Transformó a Vidal en un jugador irrevelante y común, lo mismo que a sus compañeros".

Respecto a los niveles individuales, el periodista tuvo una categórica opinión. "Alexis se notó que estaba en cualquier cosa, hace mucho rato que no estaba jugando. Medel y Bravo venían con poco ritmo de competencia, varios jugadores importantes no tenían minutos de juego. Lo de Castillo es alarmante, preocupa mucho que no participe del juego. Lucha mucho pero no hace nada más. Paredes al menos generó un gol anulado. Es el peor partido que le he visto a Aránguiz, confundido y sin atrevimiento para pegarle fuera del área. Los de Isla son todos centritos, no complica nunca cuando pasa al ataque", indicó.

A las 17 horas del martes, en el estadio Hernando Siles de La Paz, será el próximo compromiso nacional por las Eliminatorias.