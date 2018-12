Juan Carlos Gaete sobre su llegada a Colo Colo: 'Este año la rompemos'

Juan Carlos Gaete está ad portas de ser oficializado como nuevo jugador de Colo Colo. El delantero exCobresal aprobó los exámenes médicos durante esta mañana.

Consultado sobre su llegada al club, el jugador no quiso entregar declaraciones. "Todavía no puedo hablar porque no he firmado".

Sin embardo, preguntándole por su posición en cancha, el delantero se definió como un extremo. "Puntero, pero puedo jugar por cualquier lado".

Además, el jugador le entregó un motivante mensaje a los hinchas albos. "Este año la rompemos".

El delantero será pronto presentado como el primer refuerzo de los albos para la próxima temporada.