Juan Carlos Gaete: 'Quiero jugar este año bien y después volver a Colo Colo'

Juan Carlos Gaete conversó por primera vez sobre su salida de Colo Colo sin haber debutado en los albos y su presente actual en Deportes Santa Cruz.

El delantero en conversación con Fox Sports aseguró que nunca tuvo un inconveniente en el camarín de los albos y tiene ganas de volver al club. "Nada de lo que se especuló es verdad. Quiero jugar este año bien y después volver a Colo Colo. Espero hacer un buen año y que los hinchas vuelvan a creer".

Sobre los dichos que aseguraban que tenía problemas con Jorge Valdivia, el exMagallanes rechazó aquello. "Decían que Valdivia me hizo bullying pero nada que ver. Se hablaron muchas cosas, pero me daba lo mismo la verdad. Allá todos fueron super simpáticos. Mario Salas me trató super bien".

Acerca de su nivel en Santa Cruz, el delantero confesó que debe mejorar algunos aspectos. "Me falta mejorar definición y carácter. A veces reclamo mucho, me taimo y me pongo en blanco".

El jugado lleva seis partidos disputados y ha anotado un gol desde que fichó en Santa Cruz.