Juan Carlos Docabo: Estamos con la ansiedad justa para enfrentar a Temuco

El exarquero de Temuco y preparador de porteros en San Lorenzo, Juan Carlos Docabo, conversó con Los Tenores en la previa del duelo entre el elenco pije frente a los cuervos en Copa Sudamericana.



Según el trasandino, el Ciclón respeta "a todos los rivales de la misma manera. Tratamos de ser fuertes en el bloque defensivo e intentamos generar buen fútbol".



Docabo también aprovechó de comentar sus experiencias en Temuco, en donde realizó buenas campañas, a tal punto de que logró con el equipo pelear el título en 1995.



"Fue todo muy bueno, en lo humano me sirvió mucho. Era chico (tenía 25 años) y estaba empezando a formar una familia. Me fui a estar solo a Temuco y encontré personas maravillosas y es una ciudad hermosa. Tengo un grandísimo recuerdo", dijo.



Docabo reconoció que "cuando vi que existía la posibilidad de que en el torneo (Copa Sudamericana) jugáramos, se me vinieron los grandes recuerdos que tengo de la ciudad", anticipó, profundizando en que “estamos muy bien como equipo, con la ansiedad justa".