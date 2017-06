Juan Antonio Pizzi: "No le doy mayor importancia a las estadísticas de la FIFA"

Juan Antonio Pizzi adelantó lo que será el choque de este jueves ante Alemania por el Grupo B de la Confederaciones. "Macanudo" conversó ante los medios junto a Arturo Vidal y le quitó relevancia a la ubicación de Chile en el ranking FIFA.



"No me creo mejor ni peor que nadie. Las estadísticas de la FIFA tienen que ver con parámetros que no les doy mayor importancia. Sí reconozco que formamos parte de un grupo de selecciones que tienen buen rendimiento y buenos resultados, corroborados por los títulos que ganamos los últimos años", dijo el DT de la Roja.



Respecto al estado físico del plantel: "Este equipo viene del 2014 con futbolistas con niveles muy altos. Ellos hacen un esfuerzo muy grande por estar acá, los períodos de recuperación de ellos han sido escasos. Muchas de nuestras decisiones tienen que ver con esa forma física y lo hemos llevado como corresponde, con la dosificación necesaria para que estén en buenas condiciones para este torneo".



Además, agregó que el juego de la Roja exige un sacrificio muy grande y un desgaste no menor. A pesar de eso, Pizzi asegura que "todos tienen un nivel de recuperación muy alto, y todos vuelven a estar en condiciones de afrontar estos partidos".



Por último, manifestó sus ganas de ganar la Copa Confederaciones y que ante los germanos "hay que tener cuidado con sus armas ofensivas que son muchas. Hay que buscar alternativas para superar las dificultades que nos ponga el rival".