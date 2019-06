Juan Antonio Pizzi fue presentado como entrenador de San Lorenzo de Almagro

Juan Antonio Pizzi fue presentado como nuevo entrenador de San Lorenzo de Almagro durante esta temporada.

El extécnico de la selección chilena, confesó en conferencia de prensa que se siente mucho más sólido en su puesto para asumir la banca del ciclón. "Me siento mucho más preparado y capacitado, por lo que viví en estos últimos años. Gané experiencia, pero no me garantiza el éxito. Me permite tener confianza en lo que transmito. Me siento mejor entrenador que el 2013".

El gran desafío que tiene el técnico para esta temporada es la Copa Libertadores. Pizzi aseguró que van a trabajar para conseguir los mejores resultados. "La Libertadores es una ilusión que se me presenta, no lo tomo como revancha. Vamos a tratar de trabajar y acelerar los tiempos para presentar un equipo que nos permita pasar de ronda".

El debut en el torneo continental de Pizzi con el cuadro trasandino será ante Cerro Porteño por los octavos de final de la Copa. El duelo será el 24 de julio a las 18:15 horas.