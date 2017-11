Josep Guardiola hablará con Claudio Bravo para definir su futuro

Una época clave se avecina para Claudio Bravo con respecto a su futuro, puesto que el técnico del Manchester City, Josep Guardiola, sostuvo que conversará con los integrantes del plantel para saber sus sensaciones de cara a lo que resta de temporada.



En conferencia de prensa previa al duelo ante Southampton, el catalán sostuvo que "en las vacaciones de invierno vamos a evaluar si están contentos o no. Habrá que ver si se sienten cómodos con su papel en el equipo, jugando o no jugando. Nosotros queremos jugadores que quieran quedarse aquí".



Vale recordar que en enero próximo arranca el mercado de fichajes, y son varios los nombres que podrían cambiar de equipo, puesto que no han tenido minutos en la Premier League, como lo son el propio Claudio Bravo, Eliaquim Mangala, Ilkay Gundogan y Yaya Touré.