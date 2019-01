José Sulantay: 'No puede ser que Marcelo Allende juegue en el extranjero'

El exentrenador de la selección sub-20, José Sulantay criticó duramente la actuación de Chile en el Sudamericano de la categoría que se disputa en Rancagua.

El coquimbano, en dialogo con CDF Noticias aseguró que haber quedado fuera de la siguiente fase del torneo es un fracaso grande para la selección. "La principal falla es quedar fuera del hexagonal, es una falla que la ha tenido esta Selección y cinco más. Después de mí sólo Salas (Mario) fue al Mundial. Después no vino nada bueno. No ir al Mundial es un crimen".

Además, Sulantay criticó duramente al estado físico de los jugadores y lanzó sus dardos contra Marcelo Allende, jugador del Necaxa. "Yo creo que los jugadores están sobrevalorados, no puede ser que Allende (Marcelo) haya llegado a jugar en el extranjero, no sé cómo llegó ahí. Es un buen jugador, pero ahora no mostró nada. El único que se salva es (Iván) Morales, pero los demás jugadores no soportaban 45 minutos por lado".

Consultado sobre si estaría dispuesto a ayudar a la selección, el entrenador confesó que un asesoramiento sería necesario. "A lo mejor antes pude haber asesorado a técnicos y creo que eso es lo que falta. El trabajo de cadetes es malo, se piensa en el resultado del fin de semana y luego se preparan los jugadores para venderlos, pero hasta ahí llegan, no sobresalen".

La selección chilena se quedó sin entrenador para la sub-20 luego de la salida de Héctor Robles luego de haber quedado eliminado junto a Chile en el Sudamericano disputado en Rancagua.