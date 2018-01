José Sand fue ofrecido a Universidad Católica

José Sand fue presentado como refuerzo de Nacional de Uruguay y Deportivo Cali con pocas horas de diferencia. Sin embargo, ambos clubes borraron los tuits y aún no se define el futuro del delantero.



Según información de ADN Deportes, el ariete de 37 años fue ofrecido a Universidad Católica, no obstante, desde San Carlos priorizarán el fichaje de un portero para suplir las bajas de Toselli y Costanzo.



El delantero trasandino viene de salir subcampeón con Lanús en la Copa Libertadores y busca su salida del "Granate" tras no conseguir una extensión de contrato.



"El Pepe quiere extender el contrato, quiere un año y medio más con Lanús y el club no puede ofrecérselo. No hay ningún conflicto con los dirigentes. Los entiendo y se lo dije a José", dijo su representante en conversación con Olé.