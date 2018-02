José Rojas: Por ahora está cerrada la opción de retornar a la U

El defensa de San Luis, José Rojas, conversó con Los Tenores, en donde volvió a reiterar que es difícil que retorne a la Universidad de Chile.



"Yo creo que por ahora está cerrado (ese ciclo)", expresó, confesando además que hasta el día de hoy que no conoce mucho los motivos del porqué no continuó en los azules.



"Más que nada terminó el contrato y no se me renovó. No sé más", afirmó.



Por otro lado, el Pepe reforzó la idea de que en San Luis se le ha recibido de gran forma, por lo que les debe a los canarios mucho respeto.



"Es el club que me abrió las puertas y por eso me debo entregar al 100%", indicó.



En tanto, Rojas también adelantó cuáles podrían ser sus pasos en su futuro, considerando que le restan pocos años de actividad.



"Quiero terminar mi carrera bien, como corresponde, y sí. A veces pasa por la cabeza qué seguir haciendo. Lo más probable es que inicie el curso de entrenador y ahí ya ir aclarando las ideas dentro de la cabeza. Vamos a ver entrando a la recta final", sostuvo.