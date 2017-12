José Rojas: La U ya es una etapa cerrada

El actual defensa de San Luis, José Rojas, recordó aquel encuentro de la final de ida de la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile ante Liga Deportiva Universitaria, señalando a Los Tenores que se vive con mucha emoción el rememorar aquel compromiso.



"En esa final se llegó con mucho optimismo, porque había mucha hambre de lograr cosas, como plantel, como cuerpo técnico, y era lo que se había trabajado todo este tiempo, sabiendo que teníamos un gran rival, no iba a ser fácil, pero de verdad salió todo como se había planificado. Fue una final soñada", sostuvo, a seis años de aquel cotejo.



Por otro lado, el otrora capitán de la U señaló que el tema con el club "es una etapa cerrada. Ya estoy más tranquilo y solo tengo palabras de agradecimiento. Fue el equipo que me formó, que me entregó todo para ser profesional. Tuve momentos de mucha tristeza y de mucha alegría, en el cual pude ser parte de cosas importantes y eso a la larga uno lo agradece".