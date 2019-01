José Rojas: 'Gabriel Torres tiene todas las cualidades para jugar en la U'

José Rojas conversó con ADN Deportes sobre su nuevo club tras haber fichado en Huachipato para la próxima temporada.

El defensor aseguró que está tomando esta nueva oportunidad con mucha feliciadad. "Lo estoy tomando como una nueva revancha de la vida y del lado profesional. Estoy contento y feliz. Me han recibido muy bien. El cuerpo técnico quiere que juegue de central".

Además aseguró que ya no se vuelve loco pensando en retirarse en Universidad de Chile, pues está enfocado completamente en Huachipato. "Si lo hubiese preguntado hace dos años, tal vez sí. Hoy quiero hacer las cosas bien y eso se verá durante el año. Hoy me quiero dedicar 100% a lo que es Huachipato. No te niego que el cariño de la gente me lo hacen sentir día a día y eso no se va a perder".

El zaguero también tuvo palabras para el inminente nuevo fichaje de Universidad de Chile, el panameño Gabriel Torres. "Es un tipo que tiene experiencia. Es un jugador que tiene muchos partidos en el cuerpo y tiene todas las cualidades para estar en la U".

Huachipato se encuentra en Santiago realizando los trabajos de pretemporada y se medirá ante Palestino durante la jornada del día martes en un partido de entrenamiento.