José Pedro Fuenzalida: 'Siempre me gusta ir a la selección'

José Pedro Fuenzalida analizó su buen momento futbolísitico, los desafíos que tiene junto a Universidad Católica esta temporada y la posibilidad de volver a vestir la camiseta de la selección chilena.

El lateral en una entrevista concedida a La Tercera, aseguró que el cambio positivo del equipo (que acumuló 4 victorias consecutivas) surgió tras caer goleados ante Libertad en Copa Libertadores. "Hubo una enseñanza y lo hablamos después de ese mismo partido. Se dice que se aprende mucho en las derrotas. En nuestro caso fue así".

Sobre su nivel futbolístico, "Chapa" aseguró que este ha sido valorado positivamente gracias al buen juego colectivo que han mostrado los cruzados. "Los momentos futbolísticos vienen de la mano con el equipo. Se considera que estoy en un buen momento, pero va de la mano a que el equipo juega bien. Lo más importante es mantener una regularidad".

Ante una eventual convocatoria a la selección chilena, Fuenzalida aseguró que no le cerraría la puerta al equipo dirigido por Reinaldo Rueda. "En la Selección están sonando muchos jugadores que no están porque no se dan los resultados. La verdad es que vivo mi momento en la UC, estoy feliz con los resultados, y no pienso más que seguir así. Si eso me lleva a la Selección, bienvenido".

Pese a que la intención de Rueda era contar con Fuenzalida y otros jugadores de la UC y Palestino, estos no pudieron integrarse por la Supercopa. El exColo Colo aseguró que "No sé si fue lo ideal poner la Supercopa en la fecha FIFA, donde sabemos que la idea es que el DT de la Selección pueda contar con todos los jugadores que quiera, más allá de si citaba a jugadores de la Católica o Palestino. Siempre me gusta ir a la Selección, pero también entiendo que una Supercopa no se da muchas veces".

El próximo partido de Universidad Católica será con Curicó Unido el día domingo a las 18:30 horas.