José Mourinho sale en defensa de Alexis Sánchez tras críticas en Inglaterra

El desempeño de Alexis Sánchez en el Manchester United no ha sido el esperado en Inglaterra, donde han criticado constantemente al tocopillano por su escasa efectividad en el área rival.



En la previa del duelo por Champions League ante el Sevilla, José Mourinho, DT de los "Diablos Rojos", salió con todo en defensa del delantero de 29 años.



"Las críticas en este momento en Inglaterra son para casi todos. No es un niño, es un chico con muchos años de fútbol y experiencia. No creo que jugar para un club como el Barcelona y la selección chilena sea muy fácil a ese tipo de nivel de presión", dijo el portugués.



Además, se mostró convencido de que con el tiempo irá subiendo su rendimiento. "Estoy seguro que la próxima temporada será todavía mejor que ahora, es normal. Mañana espero que con sus compañeros gane el partido, no espero nada de él a nivel personal", concluyó.