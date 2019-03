José Mourinho: 'No tendría problemas en regresar al Real Madrid'

Apareció un tercer candidato a la banca merengue. Es el resultado de la crisis deportiva que se instaló en el Estadio Santiago Bernabéu, luego de una semana en que el Real Madrid Club de Fútbol quedó eliminado de la Copa del Rey y la Champions League.

Ante el posible despido del entrenador argentino Santiago Solari, el club merengue que comanda Florentino Pérez ve como aparecen nombres de potenciales candidatos, como los del alemán Jürgen Klopp y del francés Zinedine Zidane.

Entre ambos se asoma el del estratega portugués José Mourinho, quien tuvo un paso por Madrid entre 2010 y 2013. "Cuando me preguntas si tendría problemas en regresar al Real Madrid, no he tenido problema en regresar al Chelsea. No tendría problemas en regresar al Porto, al Real Madrid, al Inter, a todos en los que he estado", dijo Mou.

El conocido "Special One" recalcó al medio español Deportes Cuatro que "es un sentimiento bueno si alguien te quiere donde has estado. Pero he dicho que el único equipo en el que he estado y que me ha convidado a regresar ha sido el Chelsea, no el Madrid. La gente lo saca un poco de contexto".