José Mourinho abrazó a un periodista tras el empate del Manchester United

Pese a no jugar un buen partido, Manchester United logró rescatar un empate sin goles ante el Sevilla en la Champions League.

Tras el compromiso jugado en España, un periodista le preguntó al portugués sobre el joven Scott McTominay, uno de los rescatables en el elenco de Alexis Sánchez.

La reacción del entrenador fue abrazar al reportero y felicitarlo por su comentario, pues en conferencia de prensa le consultaron reiteradamente por Paul Pogba.

"Scott McTominay played very well..."



"Can I hug you?! Thank you, thank you!"



"No more Pogba questions!" 😂@DesKellyBTS and José Mourinho hug it out after the match 🤗 pic.twitter.com/OFIIhkYLyZ