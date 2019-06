José María Gimenez sobre Copa América: 'Todas las selecciones son competitivas'

NOTA DE JOSÉ TORRES // ADN.cl

José María Giménez se refirió el encuentro en el que Uruguay se volverá a medir ante Chile en el marco de la Copa América de Brasil.

El central del Atlético de Madrid señaló que será un "partido lindo de jugar" y le quitó piso a cualquier polémica. "Como te digo, es para disfrutar, si vos te metes en un partido esto para decir no la polémica, no esto, lo otro. Eso ya no entra en nuestra cabeza, nuestra cabeza está en disfrutar del futbol, hacer lo que uno tiene que hacer dentro de la cancha y lo que pasa en la cancha queda en la cancha".

El seleccionado uruguayo también habló sobre el grupo que tendrá que enfrentar el cuadro de Oscar Washington Tabárez, donde aparte de Chile están también los combinados de Ecuador y Japón. "La verdad es que tenemos un grupo complicado porque hoy por hoy todos los equipos del mundo y todas las selecciones del mundo son competitivas, todas tienen un trabajo bien hecho y trataremos, como te digo, de aprovechar las oportunidades".

Chile enfrentará a Uruguay en el partido de cierre del grupo C de la Copa América en el estadio Maracaná el día lunes 24 de junio.