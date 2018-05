José Luis Sierra no seguirá siendo el DT de Al Ittihad de Arabia Saudita

A pesar de haber conseguido el bicampeonato en la King's Cup, José Luis Sierra no continuará en el Al Ittihad de Arabia Saudita, puesto que no accedió a una extensión de contrato.



Desde el elenco árabe indicaron que "la administración puso a disposición todos los medios para que el entrenador continuara por una tercera temporada, pero a pesar de todos los esfuerzos, la directiva del club recibió una respuesta del representante de Sierra señalando que no quería seguir con el club".



Así, el Coto termina su periplo por Arabia Saudita, puesto que los trascendidos apuntan a que continuará su carrera en Emiratos Árabes Unidos, específicamente en el Shabab Al Ahli.