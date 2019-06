José Letelier: 'No es un fracaso si no pasamos a octavos'

La Selección Chilena Femenina jugará su último partido en la fase de grupos en el Mundial de Francia ante Tailandia.

El entrenador de la Roja, José Letelier, analizó al próximo rival y aseguró que comparado con Estados Unidos y Suecia, es el más parecido a Chile. "De biotipo quizás son similar a nuestra selección, son jugadoras ágiles y rápidas. Nosotros trataremos de llevar el partido a nuestra forma. Hemos visto a Tailandia, no solamente en estos dos partidos, sino en su preparación. Trataremos de ser más protagonistas".

Para clasificar a octavos de final, en este torneo, además de los primeros y segundos lugares, pasan los cuatro mejores terceros.

La Roja debe ganar su partido, aún no sabe por cuánta diferencia de gol. Está esperando los resultados de los partidos entre Argentina ante Escocia, que se enfrentan hoy a las 15 horas y Camerún que juega con Nueva Zelanda mañana a las 12 horas.

Letelier evaluó la participación de Chile hasta ahora y aseguró que si no se consigue la clasificación: "No es un fracasado, nosotros estamos creciendo. Los resultados no han sido buenos, hasta ahora no hemos ganado puntos, no hemos hecho goles. Sabemos lo que queremos, sabemos a dónde apunta nuestro trabajo. Esta es una oportunidad que se nos presentó en el futbol femenino, en la medida que esto se mantenga en el tiempo va a ser una sumatoria para los siguientes avances”.

La Selección femenina formaría con: Christiane Endler; Rocío Soto, Carla Guerrero, Camila Saez, Francisca Lara; Karen Araya, Yesenia López y Yanara Aedo; Rosario Balmacedo, María José Urrutia y Daniela Zamora.