José Bizama es el único jugador de la nómina de Rueda sin pasos por la Roja

Reinaldo Rueda entregó su primera nómina como DT de la selección chilena, la que está compuesta por 24 jugadores del fútbol local.



Todos los jugadores convocados han vestido la camiseta de la Roja, ya sea en un Sub 17, Sub 20 o en la adulta. A excepción de José Bizama, quien tendrá su primera experiencia con la camiseta nacional.



El exjefe de las inferiores de Huachipato, Carlos Pedemonte, valoró la convocatoria del lateral. "No es excluyente que no hayan tenido la clasificación a un Mundial juvenil antes, pero los que lo logran suelen tener un desarrollo óptimo. En el caso de Bizama es atípico, él llegó recién a los 17 años a las inferiores y cuando terminó la etapa de juvenil no fue considerado en el primer equipo. Revirtió todo con perseverancia", dijo a El Mercurio.