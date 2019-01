José Aguilera: 'Quiero consagrarme de titular'

José Aguilera es uno de los valores juveniles que Mario Salas tiene considerado para esta temporada con los albos. El delantero fue una de las figuras destacadas en el amistoso ante Estudiantes de La Plata.

El joven jugador confesó que tras la derrota con el cuadro argentino, el ánimo quedó bajo en el camarín. "Habíamos quedado desanimados por el resultado. Después analizándolo con videos, nos dimos cuentas que hicimos un gran partido y se hicieron muchas cosas buenas. De ahí en adelante el ánimo se fue arriba".

Sobre el desafío que significa jugar en Colo Colo, el delantero confesó que ha sabido manejar de la mejor manera el desafío de defender la camiseta del cuadro albo. "La presión está siempre ya que la hinchada es muy grande. Yo lo he manejado bien porque cada partido que jugado lo he tratado de hacer lo mejor posible. Ya con el tiempo uno se va tranquilizando y ya no hay tanta presión cuando llevas tanto partidos".

El gran sueño de Aguilera es poder ser titular en el equipo dirigido por Mario Salas durante esta temporada. "Quiero consagrarme de titular, jugar la mayor cantidad de partidos posibles. Los juveniles Competimos todos los días, todos tienen buen nivel y todos lo pueden hacer de la mejor manera si les toca jugar".

Colo Colo debuta el día miércoles en el Torneo de Verano Fox Sports frente a la Unión Española a las 19:05 horas.