Jorge Valdivia: 'Yo estando bien, me gustaría ser siempre titular'

Jorge Valdivia analizó el presente de Colo Colo y las molestias físicas que lo mantuvieron alejado de las canchas durante el arranque del torneo.

El mediocampista aseguró en conferencia de prensa que está contento por el desempeño que han mostrado junto a Mario Salas, y espera generarle dudas sobre su titularidad. "Nuestro trabajo es hacérsela difícil al entrenador. Si él tiene a todos los jugadores en condiciones es un problema para él. Yo estando bien, me gustaría ser siempre titular. Uno debe respetar los momentos y también la jerarquía".

Sobre la poca continuidad que ha tenido este año, Valdivia aseguró que no está preocupado pues sus estadísticas reflejan el buen aporte que ha sido para Colo Colo. "Podría generarme impaciencia, pero mis estadísticas acá en Colo Colo son muy buenas. Desde que llegué dije que quería ser campeón y que quería avanzar en Copa Libertadores. He jugado la mayoría de los partidos, podría generarme impaciencia, pero viendo las estadísticas me tranquiliza".

Pese a que los equipos de Mario Salas trabajan mucho la intensidad, el "Mago" aseguró que logra disfrutar el fútbol y seguir vigente en distintos equipos. "Se habla mucho de ese tema. Y siempre que se habla termino jugando siempre. Me acuerdo de la Copa América, donde jugué todos los partidos y fui campeón. El año pasado, que no tenía nivel internacional y fui de los más importantes en la Libertadores. A mi déjame jugar a la pelota, tratar de meter pases goles, que con eso yo soy feliz".

De paso, aseguró que estaría feliz de poder volver a la selección chilena, pero que la nominación llegue por un merecimiento. "La respuesta es muy obvia. A todos nos gustaría estar siempre en la Selección. Pero siempre he dicho que tengo que estar jugando, estar bien. Me gustaría estar, pero con las condiciones que me lleven a estar allá".

Colo Colo se medirá ante O’Higgins de Rancagua el sábado 13 de abril a las 15:30 horas en el estadio Monumental.