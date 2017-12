Jorge Valdivia y refuerzos de Colo Colo: "Tienen que llegar los jugadores que pidió Guede"

Jorge Valdivia analizó el presente de la selección chilena y de Colo Colo de cara a la temporada 2018.

Ante las palabras de Esteban Paredes, quien postuló a Pablo Guede para dirigir a la Roja, el Mago fue enfático: "Déjenlo en Colo Colo aún, que sigamos ganando".

"Que vaya de nuevo al extranjero, más preparado y que triunfe. Y con toda la experiencia que acumule con los años, tendrá su oportunidad en cualquier selección, incluso la selección chilena", subrayó.





Sobre las alternativas que maneja la ANFP, el enganche de 34 años señalí que Manuel Pellegrini "tiene muchos méritos, pero no quiso".

"En un plano de torneo local, quien fue campeón y tiene buenas referencias es Mario Salas. Y quien viene con una idea de fútbol clara es Nicolás Córdova", sostuvo.





Valdivia reiteró sus críticas a Juan Antonio Pizzi y precisó que "como entrenador fue importante para Chile, porque ganó en Estados Unidos y llegó a la final de la Confederaciones, pero que a mí no me dejó nada".

"Es una cuestión de gusto personal. Muchos dicen que dije lo que dije porque no jugué con él, pero con Marcelo Bielsa tampoco jugué mucho y para mí Bielsa es un extraordinario entrenador", puntualizó.

El Mago sentenció que "cuando hablo que a mí no me dejó nada me refiero a lo táctico. Ya el resto es una cuestión personal; si era poco o muy motivador, flojo o muy trabajador, ya es algo más íntimo, del camarín para adentro. A mí no me llenó tácticamente. Es simple. Ya está".





Finalmente, el enganche se refirió a la temporada 2018, que esta vez contará con un formato de Torneo Largo que deberá compatibilizar con la Copa Libertadores.

"Primero tienen que llegar los jugadores que pidió Guede y después trabajar

intensamente pensando en 2018", recomendó.

"Me imagino que a la gente colocolina le gustaría ver al Mati (Matías Fernández) de nuevo en Colo Colo, pero va a depender de los gustos de Pablo en relación a refuerzos. Carmona es un jugador seleccionado, con recorrido. Son nombres que el entrenador tendrá que ver en la lista que necesita. Así se empiezan a conformar los planteles", cerró.